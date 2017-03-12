Климкин осудил «акты вандализма» на мемориале погибшим полякам на Львовщине

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил «акты вандализма» во Львовской области на мемориале погибшим полякам.

«Осуждаю очередные акты вандализма на Львовщине в отношении польских памятников. Известен почерк третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор», – написал он в своем Твиттере-аккаунте.

Ранее стало известно, что в поселке Подкамень неизвестные облили красной краской мемориал погибшим полякам, осквернили кресты и мемориальные таблички, написали «Смерть ляхам». После этого полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».

12 марта 1944 года в селе Подкамень погибли поляки. Местные поляки из Подкамня и близлежащих сел, которые скрывались в доминиканском монастыре, были убиты. Мемориал погибшим полякам был построен в 2012 году. На символических могилах написаны имена жертв трагедии. Мемориал сооружен по инициативе бывших жителей Подкамня и при финансовой поддержке Польши.

Это уже не первая провокация в отношении польских памятников в Украине. В январе неизвестные взрывчаткой подорвали крест в Гуте Пеняцкой, совершили акт вандализма и в Быковне Киевской области, а 11 марта осевернили во Львове памятник польским профессорам на месте их расстрела в июле 1941 года.