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Климкин осудил «акты вандализма» на мемориале погибшим полякам на Львовщине

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин осудил «акты вандализма» во Львовской области на мемориале погибшим полякам.

«Осуждаю очередные акты вандализма на Львовщине в отношении польских памятников. Известен почерк третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор», – написал он в своем Твиттере-аккаунте.

Ранее стало известно, что в поселке Подкамень неизвестные облили красной краской мемориал погибшим полякам, осквернили кресты и мемориальные таблички, написали «Смерть ляхам». После этого полиция открыла уголовное производство по статье «хулиганство».

12 марта 1944 года в селе Подкамень погибли поляки. Местные поляки из Подкамня и близлежащих сел, которые скрывались в доминиканском монастыре, были убиты. Мемориал погибшим полякам был построен в 2012 году. На символических могилах написаны имена жертв трагедии. Мемориал сооружен по инициативе бывших жителей Подкамня и при финансовой поддержке Польши.

Это уже не первая провокация в отношении польских памятников в Украине. В январе неизвестные взрывчаткой подорвали крест в Гуте Пеняцкой, совершили акт вандализма и в Быковне Киевской области, а 11 марта осевернили во Львове памятник польским профессорам на месте их расстрела в июле 1941 года.

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