Песков заявляет об отсутствии прогресса в улучшении отношений с США

Спикер Кремля заявляет об отсутствии прогресса в улучшении отношений между Россией и США и разочаровании Москвы администрацией президента Дональда Трампа.

Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN 12 марта сказал, что в ходе избирательной кампании в прошлом году создавалось впечатление, что Трамп хочет более тесных отношений и более тесного сотрудничества с Москвой.

«К сожалению, у нас нет понимания, когда этот диалог может начаться», – сказал Песков

В январе спецслужбы США обнародовали отчет о том, что, по их оценкам, президент России Владимир Путин приказал осуществить «кампанию влияния», чтобы подорвать доверие к избирательной системе США и дискредитировать соперницу Дональда Трампа Хиллари Клинтон.

Также пять различных комитетов Конгресса проводят связанные с Россией расследования.

Песков раскритиковал то, что он назвал «истерией» в США в отношении России.

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США в январе 2017 года.