Туристов в Крыму обязали информировать МЧС о выходах на опасные маршруты

Организаторы туристических походов обязаны не позднее, чем за 10 рабочих дней, информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Соответствующее распоряжение приняло правительство России, сообщают на сайте главного управления российского МЧС по Крыму.

К опасным направлениям относятся туристические маршруты, проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.

«Во время регистрации спасатели знакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях на маршруте, предоставляют информацию о гидро- и метеоусловиях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, консультируют о безопасном прохождении, а также разъясняют правила личной и групповой безопасности на маршрутах, помогают проверить личное снаряжение, средства связи, маршрутные документы», – заявил начальник крымского МЧС Сергей Шахов.

Адреса и телефоны, по которым представители туристической индустрии и самостоятельные туристы должны информировать спасателей о намеченных маршрутах, опубликованы на сайте ведомства.