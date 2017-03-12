Задержанную в Беларуси журналистку Радио Свобода в понедельник будут судить

Задержанную после «Марша недармоедов» в белорусском городе Орша журналистку Радио Свобода Галину Абакунчик будут судить завтра, 13 марта, в Оршанском суде. Ночь она проведет в изоляторе временного содержания. Об этом сообщили белорусской службе Радио Свобода в отделении полиции.

Галина Абакунчик была задержана в воскресенье, 12 марта, после акции протеста в Орше милиционерами в штатском и в форме, которые не представились. Как сообщили свидетели происшествия, силовики не объяснили журналистке причин ее задержания.

В чем обвиняют журналистку, в отделении полиции также не смогли объяснить.

Всего в Орше задержали 8 человек, из них – двое журналистов.

12 марта «Марши недармоидив» состоялись в Бобруйске, Орше, Рогачеве, Бресте.

Участники акций протеста «недармоедов», которые еженедельно проходят в разных городах страны, требуют отменить решение президента Беларуси Александра Лукашенко о ежегодном единовременном сборе на сумму в пересчете в примерно 200 евро, который должны платить все граждане, не работающие более 180 дней в году. Закон не распространяется на зарегистрированных на биржах труда лиц, ищущих работу, домохозяек, фермеров и лиц, работающих в России. Срок уплаты нового налога истек 20 февраля 2017 года.