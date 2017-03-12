В Донецке умер один из основателей группировки «ДНР» Макович – СМИ

В Донецке умер первый «спикер парламента», один из основателей признанной в Украине террористической группировки «ДНР» Владимир Макович. Об этом сообщают российские агентства со ссылкой на собственные источники.

По данным агентства «Интерфакс-Россия», предварительная причина смерти – сердечный приступ.

Как заявил российскому изданию «Life» представитель группировки «ДНР» Денис Пушилин, у Маковича была раковая опухоль головного мозга, его готовили к серьезной операции.

Макович был известен тем, что он в апреле 2014 года зачитывал декларацию «о независимости ДНР» в помещении Донецкого облсовета.

После аннексии Крыма в апреле 2014 года пророссийские вооруженные боевики захватили админздания в ряде городов Донецкой области.

6 апреля 2014 года в Донецьке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России. После этого сепаратисты, захватившие здание, объявили о создании суверенного государства «Донецкая Народная Республика».

С апреля 2014 году на части Донбасса продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе оружием и личным составом. Москва отрицает такую поддержку группировок «ДНР» и «ЛНР» и признает только наличие среди боевиков российских «добровольцев». В настоящее время сепаратисты контролируют ряд населенных пунктов Донбасса, в частности Донецк и Луганск. По данным ООН, с апреля 2014 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 10 тысяч человек.