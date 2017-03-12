Результаты экспертизы реконструкции центра Симферополя «плачевны» для подрядчика – власти города

Работы по реконструкции центральных улиц Симферополя проводятся с нарушениями «по срокам и качеству». Об этом сообщают в подконтрольной Кремлю администрации крымской столицы.

«В дальнейшем наши действия будут носить претензионный характер, так как те сроки, которые были установлены, нарушаются, а качество работ никого не устраивает. Более того, мы ждём результаты независимой экспертизы, предварительные данные которой очень плачевны для представителей подрядной организации», – заявил российский глава администрации города Геннадий Бахарев на выездном совещании.

Во время предыдущего осмотра работ подрядчика, 28 февраля, Бахарев также остался недоволен ходом реконструкции.

Тогда Бахарев отметил, что в будущем российская администрация города не намерена сотрудничать с данным предприятием-подрядчиком, а качество проведения работ он будет контролировать ежедневно.

Представитель фирмы-подрядчика заверил, что в течении марта текущего года все озвученные замечания будут устранены.

В Симферополе рабочие подрядной строительной компании ООО «Крым-Девелопмент» заменяют и перекладывают новую тротуарную плитку после ими же ранее капитально отремонтированного дорожного покрытия на улицах Карла Маркса и Пушкина.

На реконструкцию из городского бюджета выделено около 180 миллионов рублей. 25 февраля бывший прокурор Крыма, а ныне депутат российской Госдумы Наталья Поклонская заявила, что решение о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников администрации Симферополя и подрядчика, которые провели некачественную реконструкцию центра города, будет в конце февраля – начале марта. В январе она обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя.