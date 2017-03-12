В Санкт-Петербурге читали Конституцию напротив тюрьмы в поддержку политузников

В российском Санкт-Петербурге активисты в воскресенье, 12 марта, провели чтения Конституции. Акция проходит 12 числа каждого месяца в разных частях города, на этот раз люди собрались напротив тюрьмы «Кресты».

По словам одного из организаторов акции Алексея Сергеева, это связано с тем, что 12 марта – День сотрудника уголовно-исправительной системы. Поэтому чтение Конституции было решено совместить с чтением «Реквиема» Анны Ахматовой возле памятника жертвам политических репрессий – сфинксов Михаила Шемякина на Воскресенской набережной и у находящегося рядом памятника Анне Ахматовой, «глядящего» на тюрьму «Кресты».

Акцию совместили с перформансом – головы и руки двоих из пяти ее участников торчали из колодок с надписью «Свобода». Куратор проекта «Свидетели Конституции» в Санкт-Петербурге Алексей Нащаров пояснил, что колодки символизируют состояние россйского общества, в котором человек по видимости свободен, он может передвигаться, говорить, но руки его скованы, он ничего не может делать.

Участники акции заявили, что сейчас особенно важно проводить чтения Конституции напротив тюрем, поскольку еще свежо в памяти дело Ильдара Дадина, благодаря которому страна узнала о системе пыток и избиений в исправительных колониях. Они также указали на то, что в России с каждым годом становится все больше политзаключенных и фабрикуется все больше дел.

Участники акции возложили гвоздики к средней части памятника Шемякина – гранитным блокам с зарешеченным отверстием внутри, символизирующим тюремнье окошко. Отрывки из «Реквиема» Ахматовой зачитали на фоне этого окошка, а также на фоне памятника, стоящего ближе к Шпалетной улице.