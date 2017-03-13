Россия выбрала своего представителя на конкурс «Евровидение-2017»

Россия выбрала своего представителя для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, хотя некоторые депутаты российского парламента и российские поп-исполнители призывают бойкотировать это событие.

Как сообщили в эфире российского «Первого канала», Россию будет представлять Юлия Самойлова.

28-летняя певица, которая с детства прикована к инвалидной коляске, представит Россию с песней «Flame Is Burning».

Ранее активисты российского «Национального комитета+60» выступили с предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву отправить на конкурс «Евровидение-2017» в Киев экс-прокурора Крыма, ныне депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую «с мироточащей иконой государя в руках».

Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году, а также поддерживает сепаратистов на Донбассе. Украина и Запад обвиняют Россию в поставках оружия и боевиков на Донбасс, а также во введении войск на восток Украины. Москва эти обвинения отрицает. Это добавляет политический контекст в участие России в песенном международном конкурсе, который в этом году состоится в Украине.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.