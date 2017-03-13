Россия способна подорвать британские демократические институты – Джонсон

Власти Великобритании пока не имеют доказательств участия представителей России в попытках подорвать демократические процессы в Соединенном королевстве, но уверены, что они способны на это. Об этом в эфире британского телеканала ITV News заявил 12 марта министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

«У нас есть множество доказательств того, что россияне способны делать это. Нет никаких сомнений, что они причастны к различным грязным трюкам, вроде нарушения вещания французских телевизионных станций, вы видели, что произошло в Соединенных Штатах, где нет ни одного вопроса вообще, были ли они привлечены к хакерству по Национальному комитету Демократической партии, вы видели, что произошло в Черногории», – указал британский министр.

Ранее в тот же день, 12 марта, в газете Sunday Times появилось сообщение, что британская служба безопасности, Центр правительственной связи, прислал основным политическим партиям Великобритании советы, как противостоять потенциальным угрозам со стороны российских хакеров.

Спецслужбы США сейчас расследуют российское влияние на президентские выборы 2016 года.

В Черногории в октябре 2016 года, как утверждает следствие, была раскрыта попытка переворота в день парламентских выборов. Мятежники, по этим данным, имели план убить тогдашнего премьер-министра Милая Джукановича и свергнуть правительство, чтобы сорвать вступление Черногории в НАТО.

Россия выступает против любого расширения НАТО. Москва отрицает любую причастность как государства к попытке переворота, но активно поддерживает местные группы, которые выступают против вступления Черногории в Североатлантический альянс.