Радио Крым.Реалии: Крымский бизнес РПЦ

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о недвижимом имуществе и земельных участках для церкви. В Севастополе российская власть города планирует отдать в пользование Симферопольской и Крымской епархии Московского патриархата около пяти гектаров земли. Какими льготами от государства сегодня пользуется церковь в России? За счет чего живет Русская православная церковь? Какие бизнес-схемы она использует?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с социологом религии, автором книги «Русская православная Церковь. Современное состояние и актуальные проблемы» Николаем Митрохиным.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org