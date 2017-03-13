Критик Кремля Кара-Мурза после лечения планирует вернуться в Россию

Критик Кремля Владимир Кара-Мурза заявил, что планирует вернуться в Россию, чтобы продолжить протест против правительства президента Владимира Путина.

«Я русский, это моя страна, и я верю в то, что я делаю, в то, что делают мои коллеги. Нас много», – сказал он американскому телеканалу CBS в интервью, записанном в Вашингтоне.

Владимир Кара-Мурза дважды за последние два года был госпитализирован в критическом состоянии, его семья и друзья подозревают, что активиста сознательно травили.

Кара-Мурза является координатором общественной организации «Открытая Россия», за которой стоит бывший российский нефтяной магнат Михаил Ходорковский. Заключен на 10 лет и помилован президентом России Владимиром Путиным в 2013 году бизнесмен сейчас выступает перед законодателями США за санкции в отношении российских чиновников и руководителей средств массовой информации.

Кара-Мурза был политическим союзником оппозиционного политика Бориса Немцова, застреленного в центре Москвы в феврале 2015 года.

Влиятельный сенатор-республиканец и известный критик Путина Джон Маккейн заявил в прошлом месяце в Сенате США, что Кара-Мурза был отравлен в России, поскольку «сохранил веру в свои идеалы в конфронтации с жестоким и опасным самодержавием».