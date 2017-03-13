ЮНИСЕФ: в 2016 году в Сирии погибли 652 ребенка

По меньшей мере 652 ребенка погибли в Сирии в 2016 году, сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Это на 20% больше, чем в 2015-м, прошлый год стал худшим за время шестилетнего гражданского конфликта в Сирии. По меньшей мере 255 детей были убиты в школах или вблизи этих учебных заведений, отмечают специалисты.

Они также добавляют, что еще несколько миллионов сирийских детей скитаются как беженцы.

«Число подтвержденных случаев убийств, увечий и вербовки детей в прошлом году резко выросло на фоне эскалации насилия по всей стране», – говорится в обнародованном 13 марта докладе ЮНИСЕФ.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, тогда вспыхнули массовые протесты против президента Башара Асада, а лояльные ему силы применили силу против преимущественно невооруженных демонстрантов.