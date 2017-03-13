В Крыму двое детей пострадали в авариях – ГИБДД

В Симферополе и Евпатории в воскресенье, 12 марта, произошло две аварии, в которых пострадали двое 4-летних детей. Об этом сообщает управление МВД России по Крыму.

«Водитель автомобиля Peugeot 206, двигаясь по улице Толстого со стороны Карла Маркса в направлении Маяковского, на пересечение проезжих частей улиц Толстого и Гоголя, на регулируемом перекрестке, совершил проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. В результате допустил столкновение с автомобилем Toyota Camry, который двигался в пересекаемом направлении от проспекта Кирова в сторону улицы Павленко», – сообщают в МВД об аварии в Симферополе.

У 4-летнего ребенка, находившегося в Peugeot, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лба, ушиб левого бедра.

По информации ведомства, еще одна авария с участием 4-летнего пассажира произошла в Евпатории. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог Крупской-Сытникова в столкновении двух автомобилей пострадал ребенок. Предварительно, у него травма головы и сотрясение головного мозга. Кроме него, в этой аварии пострадали еще два человека.

За 2016 год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.