РПЦ не переподчиняет себе Крымскую епархию, чтобы сохранить влияние на УПЦ МП – эксперт

Не ухудшать ситуацию, а удержать Украинскую православную церковь Московского патриархата под своим контролем – основная задача РПЦ МП. Такое мнение в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал социолог религии, автор книги «Русская православная Церковь. Современное состояние и актуальные проблемы» Николай Митрохин.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F312110795&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«Удержать украинскую часть РПЦ хотя бы номинально в своей орбите, потому что это дает РПЦ ее размер и значимость в системе мирового православия. Поэтому стратегическая политика – не ухудшать ситуацию разными способами. Именно по этой причине Крымская епархия остается в подчинении Киева а не отторгнута и переподчинена Москве», – сообщил Митрохин.

По мнению эксперта, Москва пытается всячески бороться с «дрейфом» части украинского духовенства в сторону полной независимости. И предпринимает все попытки для того, чтобы не усиливать позиции сил, которые стремятся к автономии УПЦ МП.

«Чтобы не давать лишний повод украинскому государству предпринять какие-то, скажем так, силовые действия в отношении УПЦ МП. Поскольку церковь находится на той грани, где уже могут начаться серьезные государственные меры по обеспечению ее независимости. Проще говоря могут и каких-то епископов депортировать, и все что угодно может быть» – сказал он.

Крымское издание «Примечания» 9 марта опубликовало документы российского департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя. Согласно этим данным, российской церкви выделено в пользование 8 участков в лучших районах Севастополя. Площадь земли начинается от 18 соток и до полутора гектаров. Все участки даются церкви в безвозмездное пользование на 9 лет, хотя очевидно, что затем построенные на бесплатной земле храмы сносить не будут. Севастопольская власть разрешила строительство не только религиозных сооружений, но и зданий благотворительного назначения. Например, платных гостиниц для паломников.

Официально представители крымской епархии УПЦ Московского патриархата и местные власти эту информацию еще не комментировали.