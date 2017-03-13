«Евровидение-2017»: СБУ знает о выступлении участника от России в Керчи

Службе безопасности Украины известно, что российская певица Юлия Самойлова выступала в аннексированном Крыму, в городе Керчь. Но будут ли запрещать этой исполнительнице въезд в Киев, утром 13 марта в пресс-службе ведомства на вопрос Радіо Свобода не ответили.

Россия 12 марта определилась со своим представителем на Евровидение – страну представит певица Юлия Самойлова, которая с детства находится в инвалидной коляске.

Певица полностью поддерживает политику государства. Об этом свидетельствует, в частности, ее выступление в аннексированном Крыму 27 июня 2015 на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра». Юлия дала концерт вместе с другими российскими певцами – Олегом Газмановым и Лолитой.

Певица не имеет права на въезд на территорию Украины, поскольку она нарушила постановление Кабинета министров Украины №367 от 4 июня 2015 года, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию Крыма.

Ранее Украина уже принимала меры к российским артистам, выступавшим в Крыму.

Так, 9 октября 2016 заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила о намерении обратиться в СБУ с запросом об установлении запрета на въезд в Украину российским артистам, которые выступали в Крыму.