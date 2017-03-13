«Выборы» в Абхазии являются попыткой узаконить этническую чистку – МИД Грузии

Министерство иностранных дел Грузии назвало «парламентские выборы» в регионе Абхазия «еще одной попыткой узаконить этническую чистку, военное вмешательство, оккупацию и результаты российской агрессии против грузинской государственности».

«В соответствии с международным законодательством, любые так называемые выборы или референдум, проведенные на оккупированных территориях, являются незаконными и не будут иметь никакого юридического результата», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Между тем, чиновники в Абхазии заявили, что 12 марта во всех районах явка избирателей превысила 50%.

Черноморский регион, который в значительной степени зависит от России, имеет население чуть меньше 250 000 человек и борется с экономической стагнацией и упадком инфраструктуры.

Россия признала Абхазию и еще один сепаратистский регион Грузии, Южной Осетии, независимыми странами после 5-дневной российско-грузинской войны с Грузией в 2008 году. Кроме России, «независимость» этих регионов признали еще три государства – Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Москва имеет тысячи военнослужащих в обоих регионах. НАТО и западные правительства заявляют, что эти военные контингенты нарушают соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при посредничестве ЕС.

США и Запад считают Абхазию и Южную Осетию частями Грузии и не признают результаты выборов, проведенные в этих двух регионах.