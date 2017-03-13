Крымского депутата отстранили от деятельности за сокрытие доходов

В Черноморском районе Крыма подконтрольная Кремлю прокуратура досрочно прекратила полномочия депутата, который не подал сведения о доходах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что депутат Краснополянского сельского совета сведения (о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей – КР) не представил», – говорится в сообщении.

В нынешней прокуратуре Крыма имени депутата не называют.

По аналогичной причине в феврале прокуратура прекратила полномочия депутата Совхозненского сельского совета в Красноперекопском районе.