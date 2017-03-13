Евросоюз не мог предупредить аннексию Крыма – еврокомиссар

Евросоюз не мог предупредить незаконную аннексию Крыма, но он всегда оставался открытым в своем отношении к Украине. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил Йоханнес Хан, еврокомиссар по политике соседства и переговоров по расширению.

«Предупредить ситуацию (незаконной аннексии Крыма – КР) ЕС, думаю, не мог. Я думаю, мы всегда были открыты касательно наших интересов по отношению к Украине. И эти интересы всегда касаются стабильности в соседних государствах. Это помощь для улучшения условий жизни их граждан, это поддержка в восстановлении экономики, это открытие перспектив людям. Мы никому не угрожаем, поэтому никто не мог ожидать такого шага, то есть это и дальше считается нарушением», – отметил он.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».