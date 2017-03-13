Евросоюз не мог предупредить аннексию Крыма – еврокомиссар

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Евросоюз не мог предупредить незаконную аннексию Крыма, но он всегда оставался открытым в своем отношении к Украине. Об этом в комментарии Крым.Реалии заявил Йоханнес Хан, еврокомиссар по политике соседства и переговоров по расширению.
«Предупредить ситуацию (незаконной аннексии Крыма – КР) ЕС, думаю, не мог. Я думаю, мы всегда были открыты касательно наших интересов по отношению к Украине. И эти интересы всегда касаются стабильности в соседних государствах. Это помощь для улучшения условий жизни их граждан, это поддержка в восстановлении экономики, это открытие перспектив людям. Мы никому не угрожаем, поэтому никто не мог ожидать такого шага, то есть это и дальше считается нарушением», – отметил он.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: