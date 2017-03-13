Европейский союз 13 марта планирует продлить санкции за аннексию Крыма

Европейский союз 13 марта должен продолжить действие санкций против десятков человек и компаний за аннексию Россией украинского Крыма.

Согласно решению, санкции будут продлены против 150 человек и 37 организаций и компаний, которые, по данным Брюсселя, ответственные за нарушение территориальной целостности Украины.

С 2014 года Запад в несколько этапов ввел в связи с аннексией Россией Крыма, а затем дестабилизацией ситуации в Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

Санкции продолжали и расширяли в ходе ряда дополнительных голосований должностными лицами ЕС в Брюсселе.

Кремль отрицает причастность к поддержке сепаратистов на Донбассе, признавая наличие в зоне боевых действий разве что российских «добровольцев», и утверждает о «законности» захвата Крыма вопреки международному праву.

Экономические санкции ЕС против энергетики, военного и финансового секторов России должны пересматривать в июне.