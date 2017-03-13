Песков: «политизация «Евровидения» недопустима»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает «недопустимой политизацию «Евровидения» с точки зрения дальнейших перспектив развития конкурса».

«Однозначным, безусловно, является желание избежать какой-либо политизации «Евровидения». Мы считаем это абсолютно недопустимым с точки зрения перспектив развития этого международного конкурса», – цитирует Пескова «Интерфакс-Россия».

Также Песков прокомментировал то, что украинские власти могут не допустить российскую певицу Юлию Самойлову на свою территорию для участия в музыкальном конкурсе.

«Мне кажется, что какие-то гипотетические, эвентуальные рассуждения вряд ли здесь уместны. Все-таки конкурсанты едут туда петь, не выступать с политическими заявлениями», – отметил он.

Ранее появилась информация, что представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года.

В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины.​

28-летняя российская певица Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидной коляске.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.