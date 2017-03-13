Турция официально обжаловала выдворение министра из Нидерландов

Турция вызвала посла Нидерландов в Анкаре, чтобы официально выразить протест на выдворение своего министра и «непропорциональное» применение силы против демонстрантов.

Министерство иностранных дел Турции 13 марта вручило представителю посольства Нидерландов две письменные жалобы.

Протест появился после того, как власти Нидерландов выдворили турецкого министра по делам семьи Фатма Бетул Саян Каю и не позволили сесть на территории страны в самолет с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Оба министра планировали выступить на митинге 12 марта на поддержку референдума в Турции, планируемого на следующий месяц, что увеличит власть президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

12 марта полиция Нидерландов применила водометы и собак для разгона сотен демонстрантов, протестовавших под турецким консульством в Роттердаме.

Эрдоган пообещал принять меры в ответ против Нидерландов, заявив, что «нацизм на Западе жив».