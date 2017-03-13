Активисты пикетировали жилье Ахметова в Лондоне

В Лондоне 12 марта активисты пикетировали жилье украинского бизнесмена Рината Ахметова. Об этом сообщается на странице «Лондон Евромайдан» в Фейсбуке.

Активисты требовали проверки законности полученной Ахметовым прибыли по британскому антикоррупционному законодательству и британскому антитеррористическому закону и в случае подтверждения – наложения на него соответствующих санкций с конфискацией его имущества в пользу Украины.

Также украинцы Великобритании призвали украинскую диаспору в других странах мира присоединиться к «делу наложения санкций на олигархов».

Радіо Свобода публиковало исследования о том, как украинские деньги попадают в Лондон. Журналисты программы «Схемы» детально изучили и показали поместья и стоимостную коммерческую недвижимость украинских политиков и олигархов в фильме «Киев-Лондон. Из Украины с наличными».

После этого одну из самых дорогих квартир Лондона, которая принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову, а также бывшую станцию метро Brompton Road, приобретенную за 53 миллиона фунтов Дмитрием Фирташем, включили в экскурсионный тур по Лондону под названием «Клептократия».

Ранее российский активист и представитель наблюдательного совета Фонда Навального Роман Борисович и журналист-расследователь Радіо Свобода Наталья Седлецкая приняли участие в съемках документального фильма для Channel 4 «Из России с наличными», в котором под видом коррумпированного российского чиновника и его девушки пытались приобрести через агентства недвижимости 5 различных роскошных имений в Лондоне за наличные, по легенде украденные из российского бюджета. Все 5 агентов, представителей крупнейших компаний по купле-продаже недвижимости, согласились помочь в заключении сделки.

После премьеры фильма в Лондоне стартовала антикоррупционная кампания за открытие информации о владельцах элитной недвижимости. «В Британии нет места грязным деньгам. Это мое послание к иностранным преступникам. Лондон – это не тайник для ваших грязных денег», – выступил с заявлением в то время премьер-министр Великобритании Дэвид Камерон через несколько недель кампании. После этого он начал консультации с антикоррупционными организациями по изменениям законодательства.