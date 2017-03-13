В суде по «делу Чийгоза» допрашивают третьего засекреченного свидетеля – адвокат

В рамках 89-го судебного заседания по «делу Чийгоза» в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма прокурор представил третьего засекреченного свидетеля под псевдонимом Асанов Асан Асанович. Свидетель, по материалам следствия, являлся в 2014 году членом президиума Меджлиса крымскотатарского народа и присутствовал на его собрании 25 февраля, об этом рассказал адвокат Николай Полозов на видео в Фейсбуке.

«По состоянию на 26 февраля свидетель видел, что Чийгоз там присутствовал, проходил по задним рядам, жестикулировал, что-то говорил, после чего митингующие начинали активно предпринимать различные действия. Он произнес несколько фраз, в том числе «надо их убрать отсюда», по всей видимости имея в виду участников митинга со стороны «Российского единства» и ополченцев», – говорит адвокат.

Как рассказал Полозов, защита Чийгоза задала свои вопросы, однако на большинство из них свидетель отвечает «не помню» и «не знаю».

После обеда в суде продолжится допрос свидетеля.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.