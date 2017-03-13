ЕС продлил санкции в отношении России за аннексию Крыма

Совет Европейского союза 13 марта продлил еще на полгода ограничительные меры, введенные Евросоюзом из-за нарушения или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они будут действовать до 15 сентября 2017 года.

Эти санкции включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 150 лицам и 37 организациям.

Решение было одобрено письменной процедурой и вступит в силу 14 марта, с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.

«Оценка ситуации не является основанием для изменения режима санкций. Список был пересмотрен и Совет ЕС изъял из него имена двух умерших. На данный момент эти ограничения касаются 150 человек и 37 организаций», – говорится в сообщении Совета ЕС.

Как сообщает корреспондент Радiо Свобода в Брюсселе, из санкционного списка изъяли фамилии погибших сепаратистов: Геннадия Ципкалова и Арсения Павлова («Моторолы»).

Эти ограничительные меры были введены в марте 2014 года и в последний раз продлены в сентябре 2016 года, как реакция Европейского Союза на кризис в Украине. Они включают с одной стороны, экономические санкции, направленные на конкретные секторы российской экономики, действующие до 31 июля 2017 года. С другой стороны, это ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действующие до 23 июня 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».