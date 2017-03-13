В Крыму сняли с мели сухогруз и отбуксировали его в Севастополь – Минобороны России

В Крыму возле Алупки буксир и водолазное судно Черноморского флота России сняли с мели сухогруз под флагом Микронезии и отбуксировали его в Севастополь, сообщают 13 марта в Минобороны России. В ведомстве отметили, что пострадавшее судно «Ривер Эрегли» следовало из болгарского порта Бургас в порт Новороссийск.

«11 марта при нахождении сухогруза на траверзе южной оконечности Крымского полуострова у него отказали главные двигатели, судно обесточилось, потеряло ход и начало дрейф в сторону береговых отмелей. Учитывая критичность ситуации, компания, представляющая интересы судовладельца, через морской спасательный координационный центр Севастополя обратилась за помощью к командованию Черноморским флотом», – говорится в сообщении.

По информации российских военных, экипаж судна состоит из семи граждан Украины.

По информации мониторинговой группы Майдана иностранных дел и BSNews, сухогруз с конца ноября 2016 года не включал передатчик АИС, к подобным уловкам часто прибегают суда, перевозящие контрабанду, считают специалисты группы.

В августе 2015 года судно было приобретено турецкой компанией из черноморского города Эрегли.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию.