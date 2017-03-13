В Киеве активисты замуровали бетонными блоками вход в офис «Сбербанка»

Активисты партии «Национальный корпус» и «Правого сектора» 13 марта пикетировали главный офис «Сбербанка» в центре Киева. Они замуровали центральный вход в банк бетонными блоками.

Около сотни участников акции собрались на улице Владимирской в Киеве, чтобы заблокировать работу российского банка «Сбербанк». По словам активистов, акция имеет целью прекратить работу этого финансового учреждения в Украине. Они обвиняют банк в финансировании незаконных группировок на востоке Украины.

Также участники акции заявили, что это начало блокировки российских банков, цель которой – полное прекращение работы этого учреждения в Украине.

Ранее агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что дочерний банк Сбербанка России в Украине – ОАО «Сбербанк» – не обслуживает физических и юридических лиц на основании документов, выданных на неподконтрольных украинской власти территориях.

Народный депутат Украины Андрей Белецкий, который возглавляет партию «Национальный корпус», прокомментировал это заявление и сказал, что этот банк «на 100% принадлежит государству-агрессору».

«Не может быть такого, что правая нога не знает, что делает голова», – заявил Белецкий.

Ранее в НБУ заявили, что Украина может применить санкции к российскому «Сбербанку», если он будет обслуживать клиентов с «паспортами» группировок «ДНР» и «ЛНР».

На прошлой неделе «Сбербанк России» сообщил, что «готов к обслуживанию лиц, обратившихся с паспортами «ДНР» и «ЛНР», во всех филиалах банка». В ответ министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал Нацбанк применить санкции к этому финансовому учреждению.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании «документов», выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, неподконтрольных Украине. Президент Украины Петр Порошенко назвал это «очередным доказательством российской оккупации» этих территорий.

Украина настаивает, что таким образом Россия еще больше тормозит реализацию Минских договоренностей. В России заявляют, что указ Путина – временный, и будет действовать до воплощения сторонами Минских соглашений.

В 2015 году Верховная Рада признала Россию государством-агрессором.