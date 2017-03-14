В Крыму «Массандра» объявила конкурс на название для нового церковного вина

Крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, объявило конкурс на название нового церковного вина без содержания спирта, которое завод собирается выпустить к Пасхе. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор «Массандры» Янина Павленко.

По ее информации, любой, у кого есть идея для названия нового вина, может связаться с предприятием по почте, через соцсети или по телефону.

«Из них будет выбрано название для этого вина, остальные останутся в «копилке» идей», – говорится в сообщении.

Предприятие анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта. На заводе сообщили, что производство вина благословил правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии Митрополит Лазарь.

В пресс-службе предприятия отметили, что в начале 20 века в «Массандре» велись опыты приготовления некрепленого церковного вина из «саперави» и «алеатико» поздних сборов, но в советский период «от этой трудоемкой и затратной практики отошли и стали готовить кагоры уже с добавлением спирта».

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.