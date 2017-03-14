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В Крыму «Массандра» объявила конкурс на название для нового церковного вина

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Крымское предприятие «ПАО Массандра», которое после «национализации» принадлежит Управлению делами президента России, объявило конкурс на название нового церковного вина без содержания спирта, которое завод собирается выпустить к Пасхе. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook генеральный директор «Массандры» Янина Павленко.

По ее информации, любой, у кого есть идея для названия нового вина, может связаться с предприятием по почте, через соцсети или по телефону.

«Из них будет выбрано название для этого вина, остальные останутся в «копилке» идей», – говорится в сообщении.

Предприятие анонсировало выпуск к Пасхе церковного вина, созданного без добавления спирта. На заводе сообщили, что производство вина благословил правящий архиерей Симферопольской и Крымской епархии Митрополит Лазарь.

В пресс-службе предприятия отметили, что в начале 20 века в «Массандре» велись опыты приготовления некрепленого церковного вина из «саперави» и «алеатико» поздних сборов, но в советский период «от этой трудоемкой и затратной практики отошли и стали готовить кагоры уже с добавлением спирта».

В начале 2016 года Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против руководителя крымской «Массандра» Янины Павленко. Причиной преследования стала открытая бутылка вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года, стоимость которой оценивается в 100 тысяч долларов. Эта коллекционная бутылка была открыта в позапрошлом году, во время посещения аннексированного Крыма бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони, которого пригласил президент России Владимир Путин.

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