Радио Крым.Реалии. «Похищение» в буферной зоне

Российские силовики задержали украинских правозащитников Ольгу Скрипник и Владимира Чекрыгина на админгранице с Крымом. За что задерживают правозащитников в Крыму? Почему Россия препятствует правозащитной деятельности? Как может Украина защитить своих граждан?

На эти вопросы ответят член Крымской правозащитной группы Ирина Седова, народный депутат Украины Георгий Логвинский и координатор Полевого правозащитного центра в Крыму Александра Крыленкова. Ведущий – Павел Казарин.

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