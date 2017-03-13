Представители ГПУ не явились на суд по делу лидера «Гражданский корпус «Азов-Крым» Краснова – адвокат

Представители Генеральной прокуратуры Украины не явились на заседание Бориспольского горрайонного суда по делу лидера общественной организации «Гражданский корпус «Азов – Крым» Станислава Краснова 13 марта. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Андрей Мамалыга, представляющий интересы Краснова.

Адвокат отметил, что судебное заседание было перенесено в связи с неявкой представителей обвинения.

«На 24 марта (перенесли – КР) в связи с неявкой прокуроров», – сказал Мамалыга. Он высказал предположение, что представители ГПУ «сознательно проигнорировали заседание, поскольку председательствующий судья Дмитрий Ткаченко недостаточно лоялен к ним».

«У председательствующего 12 марта истекают полномочия, надеются на нового председательствующего», – сказал Мамалыга.

В генеральной прокуратуре Украины пока не комментируют заявление адвоката.

ГПУ пыталась добиться в Высшем специализированном суде рассмотрения дела по обвинению Краснова и его жены Оксаны в незаконном хранении взрывчатки, государственной измене и в подготовке террористического акта в Николаеве, хотя инкриминируемые действия Красновы, по версии следствия, совершили в Бориспольском районе Киевской области.

Во время следствия и на этапе передачи дела против Краснова в суд адвокаты заявляли о давлении СБУ на участников процесса и на суд. В ноябре 2016 года Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Краснова на пытки со стороны сотрудников СБУ.

Станислав Краснов был задержан сотрудниками СБУ под Киевом в ночь с 28 на 29 февраля 2016 года. Срок его содержания под стражей неоднократно продлевался в судах. 23 сентября Краснов был освобожден из СИЗО.