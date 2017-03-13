В ЕС заявили о непризнании псевдовыборов сепаратистов в грузинской Абхазии

В Европейском Союзе заявили 13 марта, что не признают так называемых выборов, которые устроили сепаратисты в Абхазии, пока неподконтрольном Тбилиси регионе Грузии, а также «конституционных» и «юридических» обстоятельств проведения этой акции.

Евросоюз поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии в соответствии с нормами международного права, отметила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини Мая Коциянчич.

С заявлением о «непризнании» этих «выборов» также уже выступили и в США.

Ранее в понедельник 13 марта Министерство иностранных дел Грузии осудило «выборы» в Абхазии, назвав эту акцию «очередной попыткой легитимизировать этнические чистки, военное вторжение, оккупацию и результаты агрессии России против грузинской государственности».

В Абхазии фактические сепаратистские власти региона действуют при поддержке России, они утверждают, что по результатам «выборов» в незаконный «парламент» региона «избраны» 12 «депутатов» из всего 35-ти, еще в 22 «избирательных округах» все повторится через две недели, а еще в одном результат «выборов» признали недействительным и проведут акцию снова через два месяца.

Абхазия фактически вышла из-под контроля Тбилиси после войны, проведенной при поддержке России в 1992-93 годах. Россия после пятидневной войны против Грузии в 2008 году признала самопровозглашенную «независимость» этого и еще одного сепаратистского региона Грузии, Южной Осетии, оставив, вопреки своим международным обязательствам, в обоих регионах свои войска. Тбилиси признает оба региона как территории, оккупированные Россией. Мир признает территориальную целостность Грузии в международно признанных границах, за исключением России, Никарагуа, Венесуэлы и Науру.