Большая часть таксистов в Севастополе не имеет лицензии на перевозку пассажиров – Овсянников

В Севастополе из 2,5 тысяч таксистов соответствующие разрешение на перевозки пассажиров получили 732 водителя. Об этом заявил 13 марта в своем докладе директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов на аппаратном совещании подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

По информации Титова, с начала года за отсутствие лицензии на оказание услуг по перевозке пассажиров легковыми такси было оштрафовано 25 водителей (каждый на сумму 5 тыс. рублей), сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

В ведомстве отметили, что подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников поставил задачу за полгода выйти на показатель 1,5 тыс. разрешений на работу среди таксистов.

По состоянию на 2016 год всего в Крыму по результатам мониторингов функционирования автотранспорта, деятельность легкового такси на постоянной основе осуществляли «не менее 5 тысяч легковых автомобилей».

По данным Минтранса Крыма, стоимость получения документа на каждое транспортное средство составляет 1,5 тысячи рублей, переоформление разрешения и выдача дубликата – 300 рублей. Срок действия документов – 5 лет.