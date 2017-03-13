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Суд оставил без изменений меру пресечения Насирову

Роман Насиров в Апелляционном суде Киева, 13 марта 2017 года

Роман Насиров в Апелляционном суде Киева, 13 марта 2017 года

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Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда об избрании отстраненному от исполнения обязанностей председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Такое решение коллегия судей приняла на заседании 13 марта. Судьи отклонили апелляционные жалобы, поданные защитниками Насирова и прокурорами.

Как заявил суд, сегодняшнее решение обжалованию не подлежит. Полный текст постановления обещают объявить 20 марта.

Во время выступлений в суде 13 марта прокуроры требовали поднять залог для Насирова со 100 миллионов до двух миллиардов гривен.

Адвокаты Насирова призвали суд освободить их подзащитного из-под ареста.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.

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