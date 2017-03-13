Суд оставил без изменений меру пресечения Насирову

Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение Соломенского районного суда об избрании отстраненному от исполнения обязанностей председателю Государственной фискальной службы Украины Роману Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в 100 миллионов гривен.

Такое решение коллегия судей приняла на заседании 13 марта. Судьи отклонили апелляционные жалобы, поданные защитниками Насирова и прокурорами.

Как заявил суд, сегодняшнее решение обжалованию не подлежит. Полный текст постановления обещают объявить 20 марта.

Во время выступлений в суде 13 марта прокуроры требовали поднять залог для Насирова со 100 миллионов до двух миллиардов гривен.

Адвокаты Насирова призвали суд освободить их подзащитного из-под ареста.

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает Насирова в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Роман Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.