Европарламент призвали усилить давление на Москву для прекращения репрессий в Крыму

Правозащитники и родные заключенных в России украинцев 13 марта призвали Европарламент усилить международное давление на Москву.

«В авторитарной России невозможно справедливое правосудие. Единственный шанс для наших родных вернуться домой и остановить рост политических репрессий в оккупированном Крыму – это усилить международное давление на Россию, которая демонстративно пренебрегает принципами международного права», – говорится в заявлении.

Правозащитники призывают включить в текст резолюции Европарламента об украинских политических заключенных в России и ситуации в Крыму пункты, в частности, о введении нового вида санкций ЕС против России за массовые нарушения прав человека в аннексированном Крыму, назначение спецпредставителя ЕС по Крыму и Донбассу для осуществления контроля над ситуацией с нарушением прав человека.

Также правозащитники предлагают в резолюции обнародовать требование от России беспрепятственного допуска в Крым международных межправительственных организаций, в частности, мониторинговой миссии ООН по правам человека.

По данным активистов, сейчас в заключении в России находятся как минимум 44 человека, среди которых – режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко.

На этой неделе Европарламент рассмотрит резолюцию об украинских политических заключенных в России и ситуацию в аннексированном Крыму.

Совет Европейского союза 13 марта продлил еще на полгода ограничительные меры, введенные Евросоюзом из-за нарушения или угрозы территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Они будут действовать до 15 сентября 2017 года.

Эти санкции включают замораживание активов и запрет на въезд в ЕС 150 лицам и 37 организациям.

Решение было одобрено письменной процедурой и вступит в силу 14 марта, с момента опубликования в Официальном журнале ЕС.