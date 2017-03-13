Аксенов требует за неделю решить проблему мусора в Симферополе

Назначенный Кремлем глава правительства Крыма Сергей Аксенов потребовал в течение недели решить проблему вывоза мусора в Симферополе, в том числе с территорий несанкционированных свалок. Об этом Сергей Аксенов сообщил 13 марта на встрече с главой администрации Симферополя Геннадием Бахаревым.

По словам российского главы Крыма, ситуация с уборкой мусора в Симферополе «не улучшается», и местные жители пишут об этом в социальных сетях, сообщает пресс-служба Аксенова.

«Считаю, что в администрации города Симферополя необходимо принять кардинальные меры – кадровые и организационные, поскольку нынешние руководители подразделения, ответственные за сферу ЖКХ, свои обязанности не выполняют», – сказал Аксенов.

Он поручил главе подконтрольного Москве министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Сергею Карпову совместно с администрацией Симферополя в течение недели утвердить схему очистки города.

«Считаю, что один из заместителей главы администрации должен ежедневно лично выезжать на осмотр территории, особенно тех мест, по которым постоянно поступают жалобы по поводу возникновения несанкционированных свалок», – добавил Аксенов.

В аннексированном Крыму заявили о предполагаемом завершении строительства 7 мусороперерабатывающих комплексов и пяти полигонов для захоронения твердых коммунальных отходов до конца 2018 года.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Примечательно, что прошлой осенью Нараев утверждал, что для решения мусорной проблемы в Крыму надо построить 6 мусороперерабатывающих заводов.

Председатель республиканской ассоциации «Экология и мир» академик Виктор Тарасенко неоднократно заявлял, что из всех полигонов законным природоохранным требованиям соответствуют только два – в Белогорском и Ленинских районах Крыма.