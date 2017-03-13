Родные арестованного депутата из Алушты жалуются на «странные звонки из уголовного розыска»

Родным депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко, который арестован по делу о вымогательстве, поступают звонки с предложением встретиться от неизвестного, который представляется правоохранителем. Об этом Крым.Реалии 13 марта сообщила сестра депутата Татьяна Капралова.

По ее словам, звонивший представился сотрудником «уголовного розыска МВД Алушты Фоминым». Он спрашивал о листовке в поддержку арестованных депутата и блогера, которую активисты обнародовали на прошлой неделе.

«Он интересовался, публиковали ли мы листовку в поддержку Назимова и Степанченко в издании «Алушта-24» (местный городской интернет-портал – КР). Настойчиво предлагал встретиться, приехать, куда я скажу, говорил, что ему нужна информация для протокола», – рассказала Татьяна Капралова.

О подозрительном звонке от этого же «Фомина» говорит и близкая подруга Степанченко Алла Литвинчук: «Этот человек интересовался моими координатами и спрашивал, кто создал листовку в поддержку Алексея Назимова и Павла Степанченко. Хотел встретиться в любом удобном месте, говорил: «Я приеду, куда скажете». Я спросила, есть ли что-то противозаконное в этой листовке, он ответил, что нет. Я, конечно же, отказалась от встречи, сказала, что по телефону никаких своих контактов и информации давать не буду».

Женщины сообщили Крым.Реалии, что расценивают эти звонки как попытку давления на них и провокацию.

«Когда тебе рано утром звонит человек из уголовного розыска, то ощущается, что это либо какая-то провокация, либо давление со стороны непонятных людей. Возможно, нас изучают: насколько мы испугаемся. Я ничего противозаконного не совершала, но ощущение неприятное после этого звонка», – отметила сестра арестованного депутата.

В пресс-службе российской МВД в Крыму затруднились ответить, является ли звонивший их сотрудником.

Подробности читайте в ближайшее время на сайте Крым.Реалии в материале «Привет» от неизвестных: в Крыму родными арестованных депутата и блогера занялся «уголовный розыск».

Задержание Павла Степанченко и алуштинского блогера Алексея Назимова произошло 4 октября прошлого года во время передачи денег, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации о местных представителях «Единой России».

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.