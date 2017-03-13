На Донбассе в рамках контрдиверсионных мероприятий задержали 43 человек – СБУ

В Службе безопасности Украины заявляют 13 марта, что в рамках контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецкое, Щербиновка и Курдюмовка задержаны 43 человека.

«Во время проведения контрдиверсионных мероприятий в населенных пунктах Торецкое, Щербиновка и Курдюмовка (район проведения АТО) сотрудники СБ Украины обнаружили группу лиц с оружием и другими средствами поражения. На предложение сдать указанное оружие получили отказ, о чем было сообщено полиции. Правоохранители задержали 43 человека, у которых изъяли 8 единиц огнестрельного оружия, 2 предмета, похожих на гранаты, большое количество бутылок с зажигательной смесью», – говорится в сообщении управления СБУ в Донецкой области.

В ведомстве отмечают, что на протяжении последних нескольких дней значительно возросла угроза проведения террористических актов на территории объектов инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

В связи с этим руководство АТЦ при СБ Украины приняло решение о проведении контрдиверсионных мероприятий, добавляют в спецслужбе.

Ранее в понедельник в штабе блокады торговли на Донбассе заявили, что украинские силовики захватили их «редут» на железнодорожной станции Кривой Торец (расположена в Щербиновке), и что есть арестованные.

С января активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, блокируют некоторые участки железной дороги с требованием прекратить, по их словам, торговлю с оккупированными районами Донбасса. После этого правительство приняло решение о введении чрезвычайных мер в энергетике.