Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил разрешить въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой, и привлечь ее к ответственности за нарушение правил пересечения государственной границы. Об этом Геращенко написал в Фейсбуке 13 марта.

По его словам, в Кремле знали о том, что российская певица Юлия Самойлова посещала аннексированный Крым. Геращенко отметил, что после победы украинской певицы Джамалы на Евровидении в 2016 году, «стало очевидно, что Россия будет мстить и использует этот факт в целях гибридной войны против Украины».

«У меня нет сомнений, что вопрос подбора кандидатуры от России на Евровидение был под жестким контролем Кремля. И там не могли не знать, что Юлия Самойлова была на гастролях в оккупированном Крыму, а значит нарушала законодательство Украины. Таким выбором Россия ставит Украину перед двумя вариантами решения, каждый из которых несет определенную опасность для внутриполитической ситуации», – говорится в сообщении.

По мнению Антона Геращенко, если Юлию Самойлову не впустят в Украину из-за нарушения ею правил посещения Крыма, «это будет использовано российской пропагандисткой машиной для раздувания ненависти».

В случае, если Самойлову впустят в Украину, то ее привлекут к ответственности за нарушение государственной границы, отметил Геращенко, добавив, что «считает правильным идти по второму варианту».

«Пусть приезжает, но несет ответственность за нарушения законодательства Украины. Такое решение будет оптимальным с разных сторон, так как мы не запрещаем визит российской конкурсантки в Украину, но и публично покажем, на ее примере, что не собираемся оставлять безнаказанным факты нарушения государственной границы Украины. Думаю, что и наши западные партнеры отнесутся с пониманием к такому решению», – отметил советник министра внутренних дел Украины.

Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года. В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины.​

28-летняя российская певица Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидной коляске.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.