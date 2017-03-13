Защита Чийгоза подала апелляции на приговоры по Юнусову и Небиеву – Аблялимова

Защита заместителя главы Меджлиса крымских татар Ахтема Чийгоза направила апелляционные жалобы на приговор Центрального районного суда Симферополя от 28 декабря 2015 года по обвинению Талята Юнусова и приговор от 12 октября 2015 года по обвинению Эскендера Небиева, в части указания обстоятельств, нарушающих права и интересы Ахтема Чийгоза.

Об этом сообщила в Фейсбуке 13 марта жена Ахтема Чийгоза Эльмира Аблялимова.

Как сообщается в апелляционных жалобах, тексты которых приводит Аблялимова, дела, о которых идет речь, были рассмотрены без участия Ахтема Чийгоза, и он ознакомился с приговорами по делам Небиева и Юнусова, когда в СИЗО ему вручили копию приговоров.

«Не будучи знакомым с приговором, я не мог его обжаловать. В связи с этим прошу срок обжалования приговора исчислять со дня ознакомления меня с приговором в СИЗО… Прошу отменить приговор в части, которая нарушает мои права и интересы... В обжалуемом приговоре указаны, как установленные судом, обстоятельства, которые непосредственно затрагивают мои права и законные интересы. Но эти обстоятельства не подтверждены доказательствами, так как никакие доказательства судом при рассмотрении дела в особом порядке не проверялись», – говорится в тексте апелляции.

27 февраля российский адвокат Николай Полозов сообщил, что на суде по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза удовлетворили ходатайство прокурора о вызове на допрос ранее осужденных Эскендера Небиева, Талята Юнусова и Арсена Юнусова. Трое допрошенных ничего не сказали о действиях задержанного во время митинга возле стен Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство».

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.