Радио Крым.Реалии: Крым на «Евровидении-2017»

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят о «Евровидении-2017». В этом году конкурс проходит в Киеве. Россию представит певица Юлия Самойлова, ранее выступавшая на территории аннексированного Крыма в обход украинского законодательства. Как российская исполнительница примет участие в конкурсе после несогласованного с Украиной посещения аннексированного Россией Крыма? Выбор участника в 2017 году в России был за лучшую песню или политическим жестом?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с народным депутатом от «Народного фронта», советником главы МВД Украины Антоном Геращенко, бывшим генеральным директором Национальной телерадиокомпании Украины Зурабом Аласанией и российским журналистом, редактором отдела культуры журнала «Огонек» Андреем Архангельским.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 (9:35 и 19:30 в Крыму) на средних волнах АМ – частота 549 кГц, на ультракоротких волнах FM – частота 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.