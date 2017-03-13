В Киеве митинговали сторонники блокады Донбасса

В Киеве вечером 13 марта провели митинг несколько сторонников блокады, по их словам, выступающие против торговли с оккупированными частями Донбасса.

Они критиковали действия силовиков, которые ранее в понедельник задержали несколько десятков человек у мест блокировки на востоке Украины, изъяв оружие.

Демонстранты требовали освободить задержанных и прекратить, как они заявляли, торговлю с оккупированными территориями.

Один из организаторов митинга, народный депутат Егор Соболев (фракция «Самопомощь»), позднее заявил, что дальше митинговать смысла нет, и стоит разойтись до следующего вечера.

После того часть демонстрантов двинулась в сторону здания администрации президента Украины на Банковой улице.

Ранее в понедельник Национальная полиция и Служба безопасности Украины сообщили, что задержали 43 человека на месте блокировки на станции Кривой Торец, их доставили в отделы полиции. Также сообщалось о том, что у задержанных было найдено оружие и взрывчатка.

Из 43 задержанных один ранее судимый за убийство, 9 заявили, что участвовали в проведении антитеррористической операции, однако документов из них пока никто не предоставил, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины, глава Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. По его словам, с этими людьми будут также проведены следственные действия по факту незаконного блокирования железнодорожных путей и захвата электровоза. Аброськин подчеркнул, что никто из задержанных не испытал телесных повреждений.

С января активисты, среди которых депутаты Верховной Рады и люди, которые называют себя ветеранами АТО, блокируют некоторые участки железной дороги с требованием прекратить, по их словам, торговлю с оккупированными районами Донбасса. После критики по избирательности такого блокирования они стали расширять свою акцию в том числе и на другие железнодорожные участки и автодороги, и также блокировать торговлю с Россией.