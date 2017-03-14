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Глава МИД Люксембурга посетил Широкино, чтобы «увидеть последствия российской агрессии»

Жан Ассельборн, архивное фото

Жан Ассельборн, архивное фото

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Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн посетил Донецкую область, в частности, поселок Широкино, который находится возле линии фронта, чтобы увидеть «разрушительные последствия российской агрессии против Украины». Об этом 13 марта сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на странице в Фейсбуке.

Вместе с ним поселок посетил и министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщили в пресс-службе украинского МИДа, Ассельборн в Широкино «увидел трагедию» этого поселка.

«Все, что там сейчас, - это следствие действий профессиональной армии», – отметил глава МИД Люксембурга.

«Что-то похожее я наблюдал только в городе Мосул в Ираке, когда в конце прошлого года побывал там», – добавил Ассельборн.

Ассельборн находится с визитом в Украине 13 и 14 марта. Как сообщили накануне в МИД Украины, отдельное внимание в ходе этого визита будет уделено анализу ситуации на Донбассе в контексте сохранения позиции Евросоюза по санкциям против России, а также сотрудничеству Украина – ЕС с учетом состояния имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и функционирования зоны свободной торговли.

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