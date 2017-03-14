В Симферополе уволили главу департамента городского хозяйства

Начальник департамента городского хозяйства администрации Симферополя Андрей Демин не прошел испытательный срок и будет уволен. Об этом 14 марта заявил подконтрольный Кремлю глава города Геннадий Бахарев.

«Демин работает с ноября прошлого года, и когда он принимался на работу, мы говорили о некоем испытательном сроке. Он был определен – три (месяца), плюс еще месяц прошел. Констатируем факт – улучшений нет. Это видят все, в том числе глава республики. Есть много объективных причин, по которым данное решение принято», – заявил Бахарев.

По его словам, увольнение Демина стало итогом вчерашней встречи Бахарева с российским главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Сообщается, что сферу ЖКХ в Симферополе пока будет курировать заместитель Геннадия Бахарева – Сергей Круцюк.

«Сергей Петрович вынуждено занимает эту должность. У нас нет желающих ее занять. Можно сказать, что это «расстрельная должность», –подытожил Бахарев.

Накануне назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов потребовал в течение недели решить проблему вывоза мусора в Симферополе, в том числе с территорий несанкционированных свалок. Он отметил, что руководители подразделения ЖКХ, ответственные за сферу ЖКХ, свои обязанности не выполняют.



