Россия не рассчитывает на победу в Евровидении – журналист

Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение 2017», выбрана не «как цель, а как средство», поэтому планов победить в конкурсе в этом году у России нет. Такое мнение 14 марта в утреннем эфире Радио Крым.Реалии высказал редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский.

«Решение о том, отправлять конкурсантов в этом году в Киев или нет от России очень долго не принималось, затягивалось до последнего и можно сказать, было принято буквально накануне. Это решение колебалось между тем, чтобы бойкотировать конкурс, как здесь это называют, или тем, чтобы в нем участвовать. Судя по тому решению, которое принято сейчас, мы понимаем, что в отличие от прошлого года, никакого расчета на то, чтобы победить нет», – сказал Архангельский.

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Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года. В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины.​ 28-летняя российская певица Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидной коляске. Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Накануне советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предложил разрешить въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой, и привлечь ее к ответственности за нарушение правил пересечения государственной границы.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.