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Новости

Американские сенаторы-демократы намерены блокировать указ Трампа о мигрантах

Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

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Группа из 30 американских сенаторов от Демократической партии объявила, что будет добиваться отмены последнего иммиграционного указа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Указ является контрпродуктивным с точки зрения углубления сотрудничества с союзниками Вашингтона в области борьбы с терроризмом. Он не имеет никакого отношения к национальной безопасности, а является лишь выполнением предвыборного обещания Трампа закрыть въезд в Соединенные Штаты мусульманам», – заявила глава инициативной группы, руководитель демократической фракции в Юридическом комитете Дайан Файнстайн.

6 марта президент США Дональд Трамп подписал новое распоряжение, которое на неопределенное время приостанавливает допуск в Америку беженцев из пяти стран с преобладающим мусульманским населением — Сирии, Ирана, Сомали, Судана и Йемена. Допуск лиц из этих стран в статусе иммигрантов замораживается на 90 дней, в течение которых администрация надеется разработать более эффективные методы выявления в иммиграционном потоке людей, связанных с террористами.

Исходный иммиграционный указ Трампа был заблокирован судами, новое распоряжение тоже стало уже объектом судебных исков. В понедельник демократы объявили, что намерены блокировать также реализацию предложения Трампа о строительстве заграждения на границе с Мексикой, даже если это будет сопряжено с полным бюджетным секвестром, то есть приостановкой финансирования всех государсвенных учреждений.

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