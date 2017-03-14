Пилоты разбившегося Ту-154 управляли самолетом до столкновения с водой – СМИ

Пилоты самолета Министерства обороны России Ту-154, забившегося в конце прошлого года, управляли им до момента столкновения с поверхностью Черного моря. Об этом 14 марта сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на данные исследования российского минобороны.

«Из выводов экспертов следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова», – сообщает издание.

По данным издания сейчас российские эксперты исследуют поведения летчика по административной линии.

«В Минобороны изучают медкарту погибшего пилота и результаты прохождения им психологических тестов, опрашивают инструкторов, учивших майора летать, а также выясняют, правильно ли был организован отдых экипажа перед рейсом», – уточнил источник.

Раньше сообщалось, что крушение военно-транспортного самолета Ту-154 Министерства обороны России над Черным морем в декабре прошлого года произошло из-за ошибки экипажа.

Согласно предварительным выводам комиссии по расследованию причин крушения, все системы самолета работали исправно до столкновения с водой. В настоящее время эксперты изучают действия летчиков во время взлета Ту-154. Расследование продвигается медленно из-за низкого качества данных с бортового самописца, выпущенного в 1980-х годах, сообщил «Коммерсант».

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря из Сочи на военную базу в Сирии, упал в Черное море 25 декабря утром. На его борту были артисты ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты, экипаж и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека. Все они погибли.