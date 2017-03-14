Из горящего дома в Симферополе спасли трех человек – МЧС Крыма

Из горящего дома в Симферополе спасли трех человек. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

В ведомстве отметили, что пожар произошел в однокомнатной квартире дома по улице Караимской.

«Пожар сопровождался сильным задымлением, поэтому крымские огнеборцы воспользовались спец.техникой для защиты органов дыхания и в составе звена газодымозащитной службы провели разведку в жилом здании. В результате действий сотрудников пожарно-спасательных подразделений удалось спасти трех человек и остановить распространение огня на соседние квартиры», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что пожар, площадь которого составила 80 кв.м., был полностью ликвидирован. Огнем уничтожены личные вещи и кровля жилого дома. Причины загорания и подробности происшествия выясняют эксперты.

Всего с начала года крымские спасатели совершили 219 выездов для ликвидации пожаров и спасения людей на них. На пожарах спасли 62 человек, из них 5 – несовершеннолетние дети.