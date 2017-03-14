В Крыму по обвинению во взяточнистве будут судить экс-начальника отдела Ространснадзора

В аннексированном Крыму по обвинению в получении взятки будут судить бывшего начальника территориального отдела Крымского управления государственной службы по надзору в сфере транспорта. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе российского управления Следкома по Крыму.

По информации ведомства, к обвиняемому обратились двое граждан для разъяснения действующего законодательства в части возможности осуществлять грузовые перевозки по территории аннексированного Крыма без привлечения водителей, управляющих данными транспортными средствами, к административной ответственности.

«Обвиняемый потребовал от них денежные средства за не привлечение к административной ответственности, а также ежемесячно передавать ему денежные средства в качестве взятки за создание условий в рамках, имеющихся у него полномочий для беспрепятственного передвижения каждого из работающих транспортных средств по территории Крыма», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что обвиняемый получил от граждан более 120 тысяч рублей в качестве взятки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».