В России пренебрегают конкурсом «Евровидение», но продолжают за ним следить – журналист

В России демонстративно пренебрегают международным песенным конкурсом «Евровидение», но при этом «маниакально» следят за ним. Об этом 14 марта в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский.

«Существует такой стойкий патриотический кейс,– нам это «Евровидение» не нужно, это чуждые ценности, оно нас совершенно не волнует, нам вообще плевать, это развлекательный конкурс, там побеждают только свои. И при этом вот это самое двойное сознание – маниакальное внимание к этому конкурсу. На высшем уровне. Это просто вопрос государственной важности», – заявил Архангельский.

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Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым 27 июня 2015 года. В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины. 28-летняя российская певица Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидной коляске.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.