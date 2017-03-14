В Симферополе снова объявили конкурс на должность главного архитектора города

В Симферополе объявили конкурс на замещение вакантной должности главного архитектора города. Об этом 14 марта заявил подконтрольный Кремлю глава Симферополя Геннадий Бахарев.

По информации российского управления кадровой работы города, сейчас претенденты присылают свои резюме в письменном виде.

В начале марта бывший главный архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов, которого подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отправил в отставку в ноябре 2016 года, восстановлен в должности по решению суда и вышел на работу. Но в течение дня Мавлютов написал заявление на увольнение с должности по собственному желанию.

По сообщению российского главы администрации города Геннадия Бахарева, основной причиной увольнения Мавлютова стало то, что за время работы архитектора «для города ничего сделано не было».

В ответ Мавлютов, который до работы в Крыму был заместителем главы главного архитектора Москвы, заявил, что фактические власти полуострова саботировали все его начинания.