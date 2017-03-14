На два дня будет перекрыт центр Симферополя – власти

Подконтрольные Кремлю власти Крыма планируют перекрыть движение транспорта в центре Симферополя 16 и 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«В частности, 16 марта 2017 года с 08.30 часов до 10.00 часов: по пр. Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения пр. Кирова и ул. Некрасова), по ул. Серова (на участке от перекрестка ул. Александра Невского и ул. Серова до пересечения ул. Серова и ул. Карла Маркса). 18 марта 2017 года с 15.30 часов до 22.00 часов: по пр. Кирова (на участке от перекрестка пр. Кирова и ул. Гоголя до пересечения пр. Кирова и ул. Некрасова)», – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ограничение движения связано с проведением мероприятий, посвященных к годовщине «референдума» и «присоединения Крыма к России».

16 марта 2014 года на территории Крыма и города Севастополя прошел непризнанный миром референдум о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали данное голосование. 18 марта президент России Владимир Путин объявил о «присоединении» Крыма к России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».